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14:29   11 Июля 2019
Россия

Пожар рядом с ТЭЦ в Мытищах произошел из-за прорыва газопровода

Пожар рядом с ТЭЦ в Мытищах произошел из-за прорыва газопровода

Замглавы МЧС РФ Илья Денисов сообщил, что пожар рядом с ТЭЦ в Мытищах произошел из-за прорыва газопровода. Пожар возник вне территории ТЭЦ.

По его словам, в 11.10 мск поступило сообщение о возгорании рядом с территорией ТЭЦ. Когда на место ЧП прибыло первое подразделение спасателей, они установили, что из-за прорыва газопровода газ под давлением вырывается из трубы. В результате происходит факельное горение на высоте 40 метров.

Правоохранителям предстоит выяснить точные причины аварии, в результате которой пострадали 12 человек.

На данный момент пожар удалось ликвидировать.

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Автор: Виктория Разумовская
#пожар #тэц #мчс рф #мытищи

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