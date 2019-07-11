Замглавы МЧС РФ Илья Денисов сообщил, что пожар рядом с ТЭЦ в Мытищах произошел из-за прорыва газопровода. Пожар возник вне территории ТЭЦ.

По его словам, в 11.10 мск поступило сообщение о возгорании рядом с территорией ТЭЦ. Когда на место ЧП прибыло первое подразделение спасателей, они установили, что из-за прорыва газопровода газ под давлением вырывается из трубы. В результате происходит факельное горение на высоте 40 метров.

Около Северной ТЭЦ сейчас так. Фото: ВКонтакте/Подслушано Мытищи pic.twitter.com/r6kZcJ30vj — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 11, 2019

Правоохранителям предстоит выяснить точные причины аварии, в результате которой пострадали 12 человек.

На данный момент пожар удалось ликвидировать.