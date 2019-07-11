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14:26   11 Июля 2019
Россия

В Великобритании потеряли Скрипалей

В Великобритании потеряли Скрипалей

Член Палаты лордов парламента Великобритании барон Ричард Балф предположил, что Сергей и Юлия Скрипали вывезены из Британии, их след потерян. Об этом он заявил 11 июля в эксклюзивном интервью ФАН

По его словам, Сергея и Юлию не видел никто «даже краем глаза», поэтому можно уверенно сказать, что они больше не в Великобритании. 

«В связи с этим я предполагаю, что их вывезли либо в Соединенные Штаты, либо в Австралию, где они могут затеряться среди местного населения», — заявил собеседник ФАН. 

При этом он признался, что у него нет твердых доказательств для подтверждения версии. Но в любом случае большая шумиха, которую ранее поднимали английские СМИ вокруг дела Скрипалей, сейчас никому не интересна, считает собеседник агентства. Он подчеркнул, что в британской прессе об этом теме уже практически забыли. 

«К ней все потеряли интерес, никто об этом больше не пишет. До сих пор никто не знает, где они находятся, и это уже слишком», — объяснил он 

В Великобритании потеряли Скрипалей

Сергея и Юлию Скрипалей нашли в марте 2018 года без сознания в Сосбери. По версии следствия их якобы отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон сразу же обвинил Москву в причастности к инциденту, однако вплоть до сегодняшнего дня не представил еще ни одной улики. Россия считает обвинения Британии голословными. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #великобритания #политика #весь мир #скрипали

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