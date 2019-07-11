В Великобритании потеряли Скрипалей

Член Палаты лордов парламента Великобритании барон Ричард Балф предположил, что Сергей и Юлия Скрипали вывезены из Британии, их след потерян. Об этом он заявил 11 июля в эксклюзивном интервью ФАН.

По его словам, Сергея и Юлию не видел никто «даже краем глаза», поэтому можно уверенно сказать, что они больше не в Великобритании.

«В связи с этим я предполагаю, что их вывезли либо в Соединенные Штаты, либо в Австралию, где они могут затеряться среди местного населения», — заявил собеседник ФАН.

При этом он признался, что у него нет твердых доказательств для подтверждения версии. Но в любом случае большая шумиха, которую ранее поднимали английские СМИ вокруг дела Скрипалей, сейчас никому не интересна, считает собеседник агентства. Он подчеркнул, что в британской прессе об этом теме уже практически забыли.

«К ней все потеряли интерес, никто об этом больше не пишет. До сих пор никто не знает, где они находятся, и это уже слишком», — объяснил он

Сергея и Юлию Скрипалей нашли в марте 2018 года без сознания в Сосбери. По версии следствия их якобы отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон сразу же обвинил Москву в причастности к инциденту, однако вплоть до сегодняшнего дня не представил еще ни одной улики. Россия считает обвинения Британии голословными.