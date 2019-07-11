Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МЧС сообщает, что у ТЭЦ в Мытищах загорелось еще одно здание и склад

МЧС сообщает, что у ТЭЦ в Мытищах загорелось еще одно здание и склад

 Число ложных доносов в России снижается последние пять лет

Число ложных доносов в России снижается последние пять лет
Пушков усомнился, что Зеленский повезет семью на отдых в Чернобыль

Пушков усомнился, что Зеленский повезет семью на отдых в Чернобыль

 Опрос показал тотальный уровень недоверия украинцев к Порошенко

Опрос показал тотальный уровень недоверия украинцев к Порошенко
Сирийская армия в Хаме отразила несколько массированных атак «Ан-Нусры»*

Сирийская армия в Хаме отразила несколько массированных атак «Ан-Нусры»*

 США отказываются от переговоров о неразмещении оружия в космосе

США отказываются от переговоров о неразмещении оружия в космосе
МЧС сообщает, что у ТЭЦ в Мытищах загорелось еще одно здание и склад

МЧС сообщает, что у ТЭЦ в Мытищах загорелось еще одно здание и склад

 Число ложных доносов в России снижается последние пять лет

Число ложных доносов в России снижается последние пять лет
Пушков усомнился, что Зеленский повезет семью на отдых в Чернобыль

Пушков усомнился, что Зеленский повезет семью на отдых в Чернобыль

 Опрос показал тотальный уровень недоверия украинцев к Порошенко

Опрос показал тотальный уровень недоверия украинцев к Порошенко
Сирийская армия в Хаме отразила несколько массированных атак «Ан-Нусры»*

Сирийская армия в Хаме отразила несколько массированных атак «Ан-Нусры»*

 США отказываются от переговоров о неразмещении оружия в космосе

США отказываются от переговоров о неразмещении оружия в космосе
14:13   11 Июля 2019
Россия

МЧС сообщает, что пожар на газопроводе в Мытищах ликвидирован

МЧС сообщает, что пожар на газопроводе в Мытищах ликвидирован

Пожарные потушили открытое горение на газопроводе рядом с Теплоэлектроцентралью в подмосковных Мытищах.

Об этом журналистам сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Илья Денисов.

По его словам, в настоящее время продолжается тушение отдельных очагов горения и трансформаторной будки

Ранее в Центре медицины катастроф сообщили, что в результате пожара поблизости от ТЭЦ в Мытищах пострадали 12 человек. Один из пострадавших с серьезным ожогами был доставлен медицинским вертолетом в Подольский ожоговый центр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #происшествия #чп #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...