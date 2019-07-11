МЧС сообщает, что пожар на газопроводе в Мытищах ликвидирован

Пожарные потушили открытое горение на газопроводе рядом с Теплоэлектроцентралью в подмосковных Мытищах.

Об этом журналистам сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Илья Денисов.

По его словам, в настоящее время продолжается тушение отдельных очагов горения и трансформаторной будки

Ранее в Центре медицины катастроф сообщили, что в результате пожара поблизости от ТЭЦ в Мытищах пострадали 12 человек. Один из пострадавших с серьезным ожогами был доставлен медицинским вертолетом в Подольский ожоговый центр.