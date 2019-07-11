Число ложных доносов в России снижается последние пять лет

Количество нарушений уголовной статьи «Заведомо ложный донос» снизилось на 25 процентов с 2013 года, сообщает «News.ru» со ссылкой на данные министерства внутренних дел 11 июля.

Так, в прошлом году было зафиксировано 3,2 тысячи ложных доносов. Для сравнения, в 2017 году зарегистрировано почти три с половиной тысяч подобных нарушений, а в 2013 году и вовсе более 4,3 тысяч.

Максимальное наказание за преступление составляет шесть лет лишения свободы, напомнили в издании.

Тенденцию к снижению числа ложных доносов прокомментировал полковник милиции в отставке Евгений Черноусов. Он считает, что люди не хотят рисковать и нарушать данную статью. К тому же, полиция стала внимательнее к таким заявлениям.

«Я считаю, что уменьшилось количество только из-за того, что понимают: прежде чем написать заведомо ложный донос, надо подумать, стоит ли это делать», — сказал он.

Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и Партнёры» Андрей Шугаев уверен, что ложные доносы — это отголоски правления Иосифа Сталина.