Российские сенаторы разглядели за провокациями Грузии внешнее влияние

В четверг, 11 июля члены Совфеда подвели годовые итоги работы Временной комиссии верхней палаты парламента по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

В ходе встречи председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков заявил о провокации в информационной сфере, призванной обострить российско-грузинские отношения. В частности, он вспомнил о выходке ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, позволившего себе в прямом эфире некорректную критику в адрес президента РФ.

«Рустави 2» отказались увольнять гендиректора и ведущего. Это, так понимаю, два национальных героя Грузии, от которых они не готовы отказаться, думаю, у этой истории будет продолжение», — заявил сенатор.

Член Совфеда Владимир Джабаров рассказал о парламентской ассамблеи ОБСЕ, откуда он недавно вернулся. Политик остался удивлен «накалом русофобии», который, по его словам, исходил от некоторых делегаций.

«Удивило, что ассамблея состоялась через четыре дня после ПАСЕ. В отличие от ПАСЕ парламентская ассамблея включает участников США и Канады. Тон задавали представители Грузии и Украины. Звучала позиция и грузинской делегации, я понимаю, что все это было давно спланировано. Все шло под четким руководством американцев, ни одну нашу поправку к резолюциям, американцы старались не пропустить», — отметил Джабаров.

Сенатор также упомянул историю с каналом «Рустави 2». Он напомнил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала решение президента РФ не вводить санкции в ответ на выходку телеведущего. Однако, по мнению члена СФ, грузинской стороне стоило бы не приветствовать, а извиниться за провокации.