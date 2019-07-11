Террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» совместно с союзными бандформированиями предприняла минувшей ночью несколько массированных атак на позиции правительственной армии на севере провинции Хама.

Об этом в четверг из Сирии сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Как отмечается, боевики сирийского ответвления запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» штурмовали укрепрайоны сирийской армии, используя реактивные системы залпового огня и минометные установки, прикрываясь дымом горящих автомобильных покрышек.

В среду вечером несколько групп боевиков общей численностью порядка 120 человек, выдвинувшись от населенных пунктов Кафр-Зета и Таль-Сахр на боевых машинах пехоты, пяти пикапах с крупнокалиберными пулеметами и заминированных автомобилях, атаковали позиции САА под деревней Хамамият.

Сирийские военнослужащие, несмотря на все меры предосторожности боевиков, заметили их приближение и открыли огонь на поражение. Боевики, столкнувшись с мощным отпором, отступили обратно в Кафр-Зете, откуда спустя несколько часов предприняли еще одну попытку наступления силами примерно ста человек на пяти пикапах с пулеметами.

В ходе завязавшегося при второй атаке боевиков боя правительственные войска вновь отбросили противника, уничтожив при этом порядка 80 террористов, а также БМП, два грузовика, шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами и заминированный автомобиль.

Джихадисты не первый раз нарушают режим прекращения боевых действий, установленный САА 18 мая, а также режим тишины в зоне деэскалации Идлиб, веденный, согласно российско-турецким договоренностям с 12 июня.

Западные страны продолжают закрывать глаза на постоянные атаки со стороны террористических группировок, ведя при этом статистику жертв и разрушений в регионе, якобы спровоцированных воздушными ударами сирийских ВВС и ВКС РФ.

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