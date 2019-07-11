CAS отменил пожизненное наказание Мутко

Спортивный арбитражный суд отменил пожизненное отстранение от участия в Олимпиаде в любом качестве вице-премьеру Российской Федерации по вопросам строительства Виталия Мутко. Об этом 11 июля сообщает ТАСС.

Апелляция Мутко по поводу пожизненного отстранения от участия в Олимпиаде была удовлетворена, говорится в четверг на сайте суда.

Ранее на заместителя представителя правительства РФ по вопросам строительства были наложены санкции. Исполком Международного олимпийского комитета, выслушав доклад комиссии Самуэля Шмида, заключил, что Мутко якобы был замешан в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. На тот момент Мутко работал на посту министра спорта России, из-за чего был наказан.

Комиссия МОК не нашла доказательств прямого участия Мутко в махинациях с допингом.