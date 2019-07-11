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14:03   11 Июля 2019
Россия

Экологи не выявили превышений норм загрязняющих веществ из-за пожара в Мытищах

Экологи не выявили превышений норм загрязняющих веществ из-за пожара в Мытищах

Экологи не зафиксировали превышения норм концентрации загрязняющих веществ в районе ТЭЦ в Мытищах, где возник 11 июля пожар.

Туда была направлена передвижная лаборатория, которая замерила качество атмосферного воздуха в близлежащих районах Москвы. По словам специалистов, сегодня хорошие условия рассеивания и загрязняющие вещества не накапливаются в приземном слое атмосферы.

Также из-за пожара не возникло угрозы для жизнеобеспечения Москвы, подача электроэнергии проходит в штатном режиме. Силы МЧС делают все, чтобы потушить пожар как можно быстрее.

По предварительным данным, на территории ТЭЦ загорелась газовая станция высокого давления, пожару был присвоен третий, повышенный уровень сложности. Факельное горение к настоящему моменту ликвидировано. Пострадали 12 человек.

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Автор: Виктория Разумовская
#пожар #чп #тэц #мытищи

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