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13:42   11 Июля 2019
Россия

Россиянин арестован по подозрению в государственной измене

Россиянин арестован по подозрению в государственной измене

Гражданин России Константин Антонц арестован по подозрению в государственной измене. Соответствующее постановление вынес сегодня Лефортовский суд Москвы. Об этом 11 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

Пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко сообщила, что для Антонца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Антонца Константина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, сроком до 3 сентября», — передает ТАСС слова пресс-секретаря.

ФСБ задержало Антонца по делу о госизмене, по которому ранее была арестована его жена Антонина Зимина. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии ОНК Москвы Евгений Еникевв, пишет агентство. 

Супруга Антонца до 2016 года была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Сотрудники ФСБ ранее задержали ее в Калининграде, после чего перевезли в Москву. Другие подробности дела неизвестны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#суд #россия #арест #общество #госизмена

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