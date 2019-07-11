Опрос показал тотальный уровень недоверия украинцев к Порошенко

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос населения Украины на тему доверия к лидерам политических объединений, которые идут на выборы в Верховную Раду. Данные мероприятия опубликовали 11 июля.

Наибольший уровень недоверия получил глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко — 83 процента опрошенных ответили отрицательно на вопрос, доверяют ли они ему. Вместе с тем, победивший его на президентских выборах Владимир Зеленский вызывает лишь 27 процентов недоверия.

На втором мете расположился лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, за ним — председатель политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. Им не доверяют 80 и 74 процента респондентов соответственно.

Следом в опубликованной таблице идут глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, сопредседатель «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко и лидер «Самопомощи» Андрей Садовый с результами 73, 72, 64 и 64 процентов.

Бывший глава министерства обороны, глава «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко получил 62 процента. Фронтмен музыкальной группы «Океан Эльзы» и партии «Голос» Святослав Вакарчук не вызывает доверия у 61 процента украинцев, а экс-глава Службы Безопасности Игорь Смешко — у 51. Таблицу завершает глава «Слуги Народа» Дмитрий Разумков, который получил 45 процентов недоверия.

Специалисты опросили две тысячи совершеннолетних украинцев методом личного интервью. Мероприятие проходило с 6 по 10 июля на всей территории страны, за исключением Донбасса.

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня. Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде.