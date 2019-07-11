США отказываются от переговоров о неразмещении оружия в космосе

Вашингтон не хочет вести переговоры с Россией и Китаем по неразмещению оружия в космосе. Он хочет сделать это пространство театром военных действий. Об этом заявил глава управления главного оперативного управления Генштаба РФ Андрей Стерлин.

По его словам, Пентагон всерьез рассматривает космос в качестве возможного театра военных действий. В связи с этим военное ведомство требует сохранить полную свободу маневра на данном направлении.

По этой причине США отказываются вступать в переговоры с РФ и КНР о предотвращении размещения оружия в космосе и формирования международно-правовой базы, ограничивающей возможности по использованию космоса в военных целях.

В мае стало известно, что Россия попала в список стран, с которыми США запрещается заключать контракты на запуски коммерческих спутников. Помимо России, в перечне оказались Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия. Комментируя ситуацию, в «Роскосмосе» заявили, что Россия не ждет существенных потерь от отказа США от сотрудничества.