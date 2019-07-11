Турция ожидает прибытия 10 миллионов российских туристов

Турция планирует увеличить турпоток из России до 10 миллионов путешественников в год. Об этом на Российско-Турецком форуме общественности (РТФО) в Петербурге заявил глава Союза туристических агентств Турции (TURSAB) Фируз Багликая, передает корреспондент «Политики сегодня».

«Ныне товарооборот между нашими странами — 25 миллиардов долларов, путем туризма создаются мосты искренней дружбы между странами. Полторы тысячи браков в прошлом году заключены между гражданами наших стран. В наших планах увеличить туристический поток до десяти миллионов в год», — сказал господин Багликая.

Депутат Великого национального собрания Турции Ахмет Чонкар в 2020 году спрогнозировал рост турпотока из России почти до семи миллионов и отметил высокий уровень отношений между странами.

«Наши политические отношения находятся на очень высоком уровне, мы расширяем наше сотрудничество во всех сферах. Турпоток в следующем году достигнет 6 млн. 900 тысяч. Для дальнейшего развития отношений между нашими народами мы прилагаем большие усилия», — сказал он.

Ректор Анкарского государственного университета Эркан Ибиш посетовал на сложности с получением российской визы для турецких студентов.

«Визовые ограничения тормозят развитие наших отношений — очень сложно приехать в Россию, много времени, сил и средств мы прилагаем для открытия визы. Это нужно вынести на повестку дня», —Р сказал господин Ибиш и добавил, что в настоящий момент министерства образования России и Турции работают над вопросом взаимного признания дипломов.

Российско-турецкий форум общественности (РТФО) стороны проводят уже в пятый раз. В повестке петербургского мероприятия — общее историческое наследие, диалог между конфессиями, расширение контактов в образовательном, культурном, научном и спортивном направлениях. Большое внимание участники уделят проблемам улучшения делового климата.