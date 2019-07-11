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12:56   11 Июля 2019
Россия

ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снижает мощность до нуля

ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снижает мощность до нуля

В Министерстве энергетики сообщили, что ТЭЦ в Мытищах, где в четверг, 11 июля, произошел крупный пожар, снижает мощность до нуля. Риск нарушения энергоснабжения потребителей отсутствует. 

«Станция снижает мощность до нуля, риска нарушения энергоснабжения потребителей нет. Из резерва выведены другие объекты генерации, увеличена мощность генерации на уже работающих станциях», — сообщили в министерстве.

Информация о пожаре поступила в четверг примерно в 11.30 мск. По предварительной информации, воспламенилась цистерна с маслом. Со стороны можно наблюдать факельное горение высотой до 20 метров. Пламя видно из многих районов города. Площадь пожара составляет 150-200 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали семь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #пожар #чп #мытищи

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