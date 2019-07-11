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13:16   11 Июля 2019
Весь мир

Боевики продают часть оружия США отрядам ИГ*на юге Сирии

Боевики продают часть оружия США отрядам ИГ*на юге Сирии

США продолжают игнорировать требования правительства Сирии покинуть незаконно оккупированные территории. Американцы все еще остаются на юге провинции Хомс, где обучают джахидстов, а также снабжают их техникой и оружием. Об этом 11 июля сообщает Федеральное агентство новостей. 

Американцы проводят «мастер-классы» для радикалов в Сирии, а те, в свою очередь, применяют полученные знания против САА и мирных граждан республики. Таким образом, США продолжают накалять обстановку в регионе. 

Агентство также сообщает, что США снабжает оружием организацию «Джейш Магавир ат-Таура», которое члены группировки выгодно перепродают другим радикалам, в частности остаткам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). 

Боевики продают часть оружия США отрядам ИГ*на юге Сирии

Кроме этого, проамериканские боевики все еще препятствуют выходу беженцев из лагеря «Рукбан». Живущие там люди страдают от антисантиарии, голода, разрухи, убийств, угроз, отсутствия лекарств и воды. 

По мнению военного эксперта, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, радикалы перепродают оружие другим террористам при намеренном попустительстве со стороны США. Именно поэтому Дамаск начал новую зачистку районов Сирийской пустыни на провинции Хомс и Дэйр-эз-Зор, где чаще всего встречаются игиловцы. 

«Сейчас войска САР начали боевые действия против террористов в пустынной области Бадия Аш-Шам. Соответственно в настоящее время вполне возможно увеличение поставок из зоны Ат-Танфа группировкам «Исламского государства», которые выступают против правительственной армии в этом противостоянии», — прокомментировал эксперт ФАН. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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