США продолжают игнорировать требования правительства Сирии покинуть незаконно оккупированные территории. Американцы все еще остаются на юге провинции Хомс, где обучают джахидстов, а также снабжают их техникой и оружием. Об этом 11 июля сообщает Федеральное агентство новостей.

Американцы проводят «мастер-классы» для радикалов в Сирии, а те, в свою очередь, применяют полученные знания против САА и мирных граждан республики. Таким образом, США продолжают накалять обстановку в регионе.

Агентство также сообщает, что США снабжает оружием организацию «Джейш Магавир ат-Таура», которое члены группировки выгодно перепродают другим радикалам, в частности остаткам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).

Кроме этого, проамериканские боевики все еще препятствуют выходу беженцев из лагеря «Рукбан». Живущие там люди страдают от антисантиарии, голода, разрухи, убийств, угроз, отсутствия лекарств и воды.

По мнению военного эксперта, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, радикалы перепродают оружие другим террористам при намеренном попустительстве со стороны США. Именно поэтому Дамаск начал новую зачистку районов Сирийской пустыни на провинции Хомс и Дэйр-эз-Зор, где чаще всего встречаются игиловцы.