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12:42   11 Июля 2019
Весь мир

Капитан судна Sea Watch обвинила ЕС в поддержке ливийских преступников

Капитан судна Sea Watch обвинила ЕС в поддержке ливийских преступников

Европейский союз оказывает финансовую поддержку ливийским преступникам, зная кем они являются, заявила капитан судна неправительственной организации Sea Watch немка Карола Ракете. Она дала интервью газете El Pais 11 июля.

Напомним, что девушку недавно задержали в Италии, так как она доставила спасенных мигрантов в порт Лампедузы. Это вызвало сильный резонанс, после чего капитана отпустили.

Ракете указала, что ливийская береговая охрана и режим допускают пытки и даже торговлю людьми. Она уверена, что ЕС не должен сотрудничать с подобными организациями.

«Мне стыдно, что мое правительство, такая страна, как Германия, и Европейский союз, оказывают поддержку этим преступникам. Я никогда этого не пойму», — заявила капитан.

Капитан судна Sea Watch обвинила ЕС в поддержке ливийских преступников

В конце июня Ракете задержали сотрудники правоохранительных органов Италии. Ее обвинили в неподчинении военным, попытке потопления корабля и в причастности к перевозке мигрантов. Германия и ряд других стран осудили заявления и потребовали освободить немку. По итогам предварительного следствия итальянский судья освободил капитана из-под домашнего ареста, а также снял обвинение в сопротивлении военнослужащим.

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Автор: Анна Манц
#евросоюз #ливия #преступники #ракете

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