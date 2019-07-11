Опрос выявил самого известного кандидата в МГД от 43-го округа

Самым известным кандидатом в депутаты Московской городской думы от 43-го столичного округа, по результатам опроса ВЦИОМ, стал актер и режиссер Андрей Соколов.

Об этом сам кандидат написал на своей странице в социально сети Facebook.

В частности, опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что более половины респондентов из числа жителей 43-го округа, в который входят Арбат, Хамовники и Пресненский район, положительно оценивают профессиональную и общественную деятельность Андрея Соколова.

Низкие результаты по округу показали Сергей Митрохин — кандидат от «Яблока» и независимый кандидат Любовь Соболь.

Отвечая на вопрос, за кого проголосовали бы избиратели 43-го округа, если бы в бюллетене было лишь два кандидата, участники опроса, выбирая между Соколовым и Митрохиным, в большинстве отдавали предпочтение актеру. Когда жителям округа было предложено выбрать между Соколовым и Соболь, большинство москвичей высказалось не в пользу протеже Навального.

«У нас для вас хорошие новости! Штаб Андрея Соколова выражает благодарность москвичам за поддержку», — написал Соколов в своем аккаунте в четверг.

Напомним: выборы в Московскую государственную думу пройдут в Единый день голосования 8 сентября. 5 июля закончилось выдвижение кандидатов в депутаты МГД. Порядка 300 кандидатов предоставили в избирком документы для регистрации. Окончательные списки кандидатов буду сформированы к 16 июля.