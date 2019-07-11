Минимум шесть человек пострадали из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

Шесть человек пострадали в результате пожара на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах. Об этом 11 июля сообщает RT со ссылкой на подмосковный Минздрав.

Как минимум шесть человек пострадали из-за пожара на ТЭЦ, передает подмосковный Минздрав. Однако в экстренных службах сообщают, что в результате ЧП пострадало восемь человек.

RT также передает, что площадь пожара на Северной ТЭЦ в Мытищах составляет 200 квадратных метров.

Ранее информацию о пожаре на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ в Мытищах подтвердили в ГУ МЧС. Также сообщалось, что для тушения возгорания ведомство приводит в готовность авиацию.