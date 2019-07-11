День траура по жертвам наводнения объявлен 12 июля в Иркутской области

Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по погибшим во время наводнения. Соответствующий указ подписал губернатор Приангарья Сергей Левченко.

Напомним, жертвами паводка стали, по последним данным, 25 человек. Еще 11 числятся пропавшими без вести. Региональные власти выражают свои соболезнования родным и близким тех, кто погиб.

В день траура по всей Иркутской области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям, которые работают в регионе, рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.