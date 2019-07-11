Песков призвал не обострять ситуацию в Персидском заливе

Свобода судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе должна обеспечиваться безоговорочно. Об этом 11 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее иранские суда пытались перегородить проход в Персидский залив британскому танкеру. Журналисты в четверг попросили Пескова прокомментировать случай.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва тщательно следит за ситуацией в Персидском заливе. Российская сторона в курсе произошедшего. Она также в курсе, что иранские представители опровергли инцидент.

«В любом случае, мы считаем, что безоговорочно должна обеспечиваться свобода судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе. Это чрезвычайно важно для мировой экономики и для мировой конъюнктуры», — ответил Песков журналистам.

Песков призвал не обострять ситуацию в Персидском проливе и решать конфликты только путем диалога.