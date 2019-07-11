Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава ПФР подчеркнул, что зампреда правления задержали именно по подозрению во взятке

Глава ПФР подчеркнул, что зампреда правления задержали именно по подозрению во взятке

 ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снижает мощность до нуля

ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снижает мощность до нуля
Свыше 15 объектов энергетики ДНР обстреляли с начала года

Свыше 15 объектов энергетики ДНР обстреляли с начала года

 Режиссер фильма об Украине получает письма с угрозами

Режиссер фильма об Украине получает письма с угрозами
Капитан судна Sea Watch обвинила ЕС в поддержке ливийских преступников

Капитан судна Sea Watch обвинила ЕС в поддержке ливийских преступников

 Зурабишвили заявила, что Грузия продолжает принимать туристов из России

Зурабишвили заявила, что Грузия продолжает принимать туристов из России
Глава ПФР подчеркнул, что зампреда правления задержали именно по подозрению во взятке

Глава ПФР подчеркнул, что зампреда правления задержали именно по подозрению во взятке

 ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снижает мощность до нуля

ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снижает мощность до нуля
Свыше 15 объектов энергетики ДНР обстреляли с начала года

Свыше 15 объектов энергетики ДНР обстреляли с начала года

 Режиссер фильма об Украине получает письма с угрозами

Режиссер фильма об Украине получает письма с угрозами
Капитан судна Sea Watch обвинила ЕС в поддержке ливийских преступников

Капитан судна Sea Watch обвинила ЕС в поддержке ливийских преступников

 Зурабишвили заявила, что Грузия продолжает принимать туристов из России

Зурабишвили заявила, что Грузия продолжает принимать туристов из России
12:19   11 Июля 2019
Россия

Песков призвал не обострять ситуацию в Персидском заливе

Песков призвал не обострять ситуацию в Персидском заливе

Свобода судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе должна обеспечиваться безоговорочно. Об этом 11 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее иранские суда пытались перегородить проход в Персидский залив британскому танкеру. Журналисты в четверг попросили Пескова прокомментировать случай. 

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва тщательно следит за ситуацией в Персидском заливе. Российская сторона в курсе произошедшего. Она также в курсе, что иранские представители опровергли инцидент. 

«В любом случае, мы считаем, что безоговорочно должна обеспечиваться свобода судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе. Это чрезвычайно важно для мировой экономики и для мировой конъюнктуры», — ответил Песков журналистам. 

Песков призвал не обострять ситуацию в Персидском проливе и решать конфликты только путем диалога. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #великобритания #песков #иран #политика #общество #весь мир #персидский залив #ормузский пролив

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...