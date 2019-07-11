Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава ПФР подчеркнул, что зампреда правления задержали именно по подозрению во взятке

Глава ПФР подчеркнул, что зампреда правления задержали именно по подозрению во взятке

 ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снижает мощность до нуля

ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снижает мощность до нуля
Свыше 15 объектов энергетики ДНР обстреляли с начала года

Свыше 15 объектов энергетики ДНР обстреляли с начала года

 Режиссер фильма об Украине получает письма с угрозами

Режиссер фильма об Украине получает письма с угрозами
Капитан судна Sea Watch обвинила ЕС в поддержке ливийских преступников

Капитан судна Sea Watch обвинила ЕС в поддержке ливийских преступников

 Зурабишвили заявила, что Грузия продолжает принимать туристов из России

Зурабишвили заявила, что Грузия продолжает принимать туристов из России
Глава ПФР подчеркнул, что зампреда правления задержали именно по подозрению во взятке

Глава ПФР подчеркнул, что зампреда правления задержали именно по подозрению во взятке

 ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снижает мощность до нуля

ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снижает мощность до нуля
Свыше 15 объектов энергетики ДНР обстреляли с начала года

Свыше 15 объектов энергетики ДНР обстреляли с начала года

 Режиссер фильма об Украине получает письма с угрозами

Режиссер фильма об Украине получает письма с угрозами
Капитан судна Sea Watch обвинила ЕС в поддержке ливийских преступников

Капитан судна Sea Watch обвинила ЕС в поддержке ливийских преступников

 Зурабишвили заявила, что Грузия продолжает принимать туристов из России

Зурабишвили заявила, что Грузия продолжает принимать туристов из России
12:00   11 Июля 2019
Россия

Северная ТЭЦ загорелась в подмосковных Мытищах

Северная ТЭЦ загорелась в подмосковных Мытищах

Информацию о пожаре на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ в Мытищах подтвердили в ГУ МЧС. Об этом 11 июля сообщает RT со ссылкой на ведомство. 

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах случился крупный пожар. СМИ предполагали, что загорелась Северная ТЭЦ, что оказалось правдой. 

По данным ГУ МЧС, в результате пожара на станции высокого давления пострадавших нет. На данный момент приводится в готовность авиация для тушения крупного возгорания. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пожар #чп #общество #тэц #мытищи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...