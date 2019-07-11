Северная ТЭЦ загорелась в подмосковных Мытищах
Информацию о пожаре на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ в Мытищах подтвердили в ГУ МЧС. Об этом 11 июля сообщает RT со ссылкой на ведомство.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах случился крупный пожар. СМИ предполагали, что загорелась Северная ТЭЦ, что оказалось правдой.
По данным ГУ МЧС, в результате пожара на станции высокого давления пострадавших нет. На данный момент приводится в готовность авиация для тушения крупного возгорания.
В районе Осташковского шоссе (Мытищи) сильный пожар, горит Северная ТЭЦ pic.twitter.com/DIdvVVZcia— Yaplakal.com (@yaplakalcom) July 11, 2019