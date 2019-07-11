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12:02   11 Июля 2019
Россия

Путин проведет переговоры с Моралесом

Путин проведет переговоры с Моралесом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о графике главы государства. Он отметил, что сегодня — день российско-боливийских отношений. Об этом пишет ФАН.

Сегодня Владимир Путин примет своего коллегу из Боливии Эво Моралеса. Сначала переговоры пройдут в узком составе, затем — в расширенном. Будет подписан ряд документов, сделаны заявления для прессы. 

Во второй половине дня Путин встретится с президентом Киргизии Жээнбековым.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #моралес

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