Путин проведет переговоры с Моралесом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о графике главы государства. Он отметил, что сегодня — день российско-боливийских отношений. Об этом пишет ФАН.

Самолет маленький, Моралес в куртке: Президент Боливии прилетел в Москву на встречу с Путиным pic.twitter.com/5qbuMIFGdn — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 11, 2019

Сегодня Владимир Путин примет своего коллегу из Боливии Эво Моралеса. Сначала переговоры пройдут в узком составе, затем — в расширенном. Будет подписан ряд документов, сделаны заявления для прессы.

Во второй половине дня Путин встретится с президентом Киргизии Жээнбековым.