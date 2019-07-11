Свыше 15 объектов энергетики ДНР обстреляли с начала года

Киевские силовики повредили 16 крупных объектов энергетической инфраструктуры самопровозглашенной Донецкой Народной Республики за последние полгода, сообщили в пресс-службе министерства угля региона 11 июля.

Отмечается, что серьезные повреждения были получены в результате 38 обстрелов со стороны ВСУ. Больше всего пострадали горловское и ясиноватское направления, а также южная часть республики.

«Это приводило к обесточению целых районов нашего государства», — добавили в пресс-службе.

Вместе с тем, нападения лишь участились. Сотрудники энергетической сферы не раз оказывались в центре огневой атаки. Аварийно-ремонтные бригады стараются устранять повреждения в короткие сроки.

«Но гарантии безопасности, предоставленные украинской стороной, зачастую пустой звук», — указано в сообщении.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.