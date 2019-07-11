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 Зурабишвили заявила, что Грузия продолжает принимать туристов из России

Зурабишвили заявила, что Грузия продолжает принимать туристов из России
12:26   11 Июля 2019
Весь мир

Зурабишвили заявила, что Грузия продолжает принимать туристов из России

Зурабишвили заявила, что Грузия продолжает принимать туристов из России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что российские туристы, несмотря на напряженность отношений между нашими странами продолжают приезжать в страну на отдых.

Об этом Зурабишлвили заявила, выступая в Батуми на проходящей там международной конференции в честь 10-летия организации «Восточного партнерства».

«Грузия продолжает принимать российских туристов как обычно», - заявила она, в частности.

Ранее президент Грузии выступила с обращением, заверив, что страна безопасна, для всех граждан, включая проживающих там иностранцев и приезжающих на отдых туристов.

Зурабишвили заявила, что Грузия продолжает принимать туристов из России

Напомним: 20 июня текущего года столицу Грузии захлестнули беспорядки и антироссийские выступления. Изначально оппозиция вывела граждан на акцию протеста против участия российской делегации на проходившей в грузинском парламенте сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ходе разгона митинга спецназом, по данным Минздрава Грузии, пострадали около 2490 человек, в том числе большое число правоохранителей и журналистов. Также сообщалось, что 300 наиболее агрессивных митингующих были задержаны. В последующие дни акции протеста продолжились. В связи с этими событиями президент РФ Владимир путин подписал указ о прекращении прямого авиасообщения между нашими странами с 8 июля. Также российским туроператорам было рекомендовано на время приостановить продажу путевок на грузинские курорты.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #общество #весь мир

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