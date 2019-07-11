Зурабишвили заявила, что Грузия продолжает принимать туристов из России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что российские туристы, несмотря на напряженность отношений между нашими странами продолжают приезжать в страну на отдых.

Об этом Зурабишлвили заявила, выступая в Батуми на проходящей там международной конференции в честь 10-летия организации «Восточного партнерства».

«Грузия продолжает принимать российских туристов как обычно», - заявила она, в частности.

Ранее президент Грузии выступила с обращением, заверив, что страна безопасна, для всех граждан, включая проживающих там иностранцев и приезжающих на отдых туристов.

Напомним: 20 июня текущего года столицу Грузии захлестнули беспорядки и антироссийские выступления. Изначально оппозиция вывела граждан на акцию протеста против участия российской делегации на проходившей в грузинском парламенте сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ходе разгона митинга спецназом, по данным Минздрава Грузии, пострадали около 2490 человек, в том числе большое число правоохранителей и журналистов. Также сообщалось, что 300 наиболее агрессивных митингующих были задержаны. В последующие дни акции протеста продолжились. В связи с этими событиями президент РФ Владимир путин подписал указ о прекращении прямого авиасообщения между нашими странами с 8 июля. Также российским туроператорам было рекомендовано на время приостановить продажу путевок на грузинские курорты.