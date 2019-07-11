Соболь и компания опять устраивают скандалы, чтобы скрыть подделку подписей

В пятницу, 5 июля, в рамках предстоящих выборов в Мосгордуму в российской столице завершился этап сбора подписей, которые теперь проверяет Мосгоризбирком.

Представители так называемой несистемной оппозиции голословно заявляют о недопуске к выборам, обвиняют в нечестной борьбе конкурентов, но умалчивают о собственных грязных приемах, пишет ФАН.

К примеру, кандидат по 45-му округу Москвы, глава МО Красносельский Илья Яшин опередил соратников и сдал подписные листы на проверку еще в пятницу.

В понедельник, 8 июля, кандидат объявил о начале проверки его подписных листов, однако уже на следующий день заявил, что его «хотят снять с выборов». Мундеп остался недоволен тем, что его подписи решили проверить повторно. В ходе первичной проверки 734 из них забраковали при норме в 429. Теперь "автографы" отправили в МВД. Яшин, будучи уверен, что он не попадет на выборы, начал созывать людей на пикеты.

Активист из штаба Яшина Петр Проскуркин в Facebook сообщил о том, что Яшин не стесняется повышать голос на своих сборщиков, обзывать их «баранами» и хамить даже пожилым подчиненным.

По мнению Проскуркина, в последние дни подписной кампании подписи за Яшина начали подделывать для прохождения порога. Ведь сборщикам удавалось собрать за день не более сотни подписей в его поддержку. Однако Яшин принялся заверять, что его штабу удалось собрать почти тысячу подписей за три дня. Именно тогда поползли слухи о фальсификации.

Отличился и оппозиционер Дмитрий Гудков, выдвигающийся от 5-го избирательного округа. Он обвинил конкурента Романа Бабаяна в подлоге, так как, по мнению депутата, подписные листы конкурента выглядели «недостаточно потрепанными», чтобы быть настоящими.

Обвиняя в нечестной игре своих соперников, Гудков предпочитает не вспоминать о собственных махинациях. Кандидат в нынешней избирательной кампании мог прибегнуть к подделке подписей не только для себя, но и для своей команды, сообщил источник из его штаба. Также на прошлой неделе в сеть попали кадры с «фабрики» для рисовки подписей в его пользу. Помимо Гудкова, подписи там подделывали и за Яшина.

Фору по числу грязных историй своим коллегам дает юрист ФБК Любовь Соболь, которая выдвигается от 43-го избирательного округу. Подписи она сдала в субботу, сразу начав жаловаться на якобы преграды со стороны мэрии.

В понедельник она сообщила, что избирком якобы тайно проверил подписи кандидатов Андрея Соколова и Дмитрия Булыкина. Далее Соболь явилась в здание Мосизбиркома, снимая свой поход на видео.

Члены комиссии не стали показывать папки на камеру, чтобы личные данные граждан не стали достоянием общественности из-за очередной провокации Соболь. Кандидат немедленно воспользовалась ситуацией, представив это как нарушение ее права на ознакомление с подписями конкурента. После этого юрист ФБК призвала сторонников устраивать пикеты.

Мосгоризбирком уже заподозрил госпожу Соболь в подделке подписей. Ранее полицейские обнаружили квартиру в центре Москвы, где несколько людей за деньги «рисовали» подписи в поддержку кандидата.

Есть и малоизвестные претенденты на депутатский мандат, которые не смогли пройти на выборы. Сейчас некоторые из них выходят с одиночными пикетами к Мосизбиркому, пытаясь вызывать ажиотаж, отмечает издание.

Оппозиционные кандидаты знают точное количество рисованных подписей, которые они сдали на проверку, потому и начинают нервничать. Им необходимо предстать перед сторонниками невинными жертвами, обвиняя в своих неудачах всех, кроме себя, пишет ФАН.