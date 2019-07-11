Крупный пожар произошел в подмосковных Мытищах

Пожар возник в подмосковных Мытищах. По предварительным данным, загорелась Северная ТЭЦ. На место ЧП уже выехали спасатели и пожарные.

В районе Осташковского шоссе (Мытищи) сильный пожар, горит Северная ТЭЦ pic.twitter.com/DIdvVVZcia — Yaplakal.com (@yaplakalcom) July 11, 2019

При этом очевидцы утверждают, что загореться могло здание на Осташковском шоссе, вблизи Северной ТЭЦ. В этом районе находится склад.

В соцсетях распространились фотографии и видео с места событий. На них видно, как на месте ЧП идет густой черный дым.