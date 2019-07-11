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11:43   11 Июля 2019
Россия

Крупный пожар произошел в подмосковных Мытищах

Крупный пожар произошел в подмосковных Мытищах

Пожар возник в подмосковных Мытищах. По предварительным данным, загорелась Северная ТЭЦ. На место ЧП уже выехали спасатели и пожарные. 

При этом очевидцы утверждают, что загореться могло здание на Осташковском шоссе, вблизи Северной ТЭЦ. В этом районе находится склад. 

В соцсетях распространились фотографии и видео с места событий. На них видно, как на месте ЧП идет густой черный дым.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #пожар #чп #мытищи

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