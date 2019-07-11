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11:50   11 Июля 2019
Россия

Госдума рассмотрит поправки РКН о предупреждении утечек персональных данных

Госдума рассмотрит поправки РКН о предупреждении утечек персональных данных

После утечки данных более 450 тысяч пользователей интернет-магазина Ozon в открытый доступ Роскомнадзор пообещал разработать поправки в законодательство, согласно которым компаниям будет необходимо оповещать регулятор о подобных случаях. Изменения будут вноситься с учетом Конвенции Совета Европы о защите граждан при автоматизированной обработке их персональных данных.

«Люди имеют право не просто заявить о своем несогласии, но и, независимо от гражданства и места жительства, получать квалифицированную защиту от надзорного органа», — подчеркнули в пресс-службе РКН.

Госдума рассмотрит поправки РКН о предупреждении утечек персональных данных

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в комментарии «Политике сегодня» заметил, что утечки интернет-компаниям скрывать бессмысленно — рано или поздно крупные просчеты становятся достоянием общественности. Парламентарий находит инициативу Роскомнадзора логичной.

«Логика в риторике регулятора есть. Наверное, правильно было бы адресно информировать каждого человека о такой утечке с тем, чтобы обезопасить себя от последствий, в том числе финансовых потерь и просто действий мошеннического характера. Пускай приносят свою версию [поправок], мы посмотрим. К сожалению, это [утечки] будет происходить, от этого нет идеального рецепта. С развитием технологий развиваются параллельные недружевственные технологии. Нужно быть к этому готовым», — сказал Боярский.

Инцидент с утерей массива данных (адресов электронной почты и паролей) интернет-ритейлера Ozon мог произойти полгода назад, однако компания о нем не сообщала. Зимой прошлого года технический директор компании Анатолий Орлов сообщил изданию TJ о том, что Ozon усилил систему защиты паролей, добавив шифрование. В настоящий момент Роскомнадзор ждет от ритейлера разъяснений о причинах произошедшего.

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Автор: Григорий Рощин
#роскомнадзор #персональные данные #утечки #ркн #ozon

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