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11:47   11 Июля 2019
Россия

Госдума рассмотрит законопроект о едином казначейском счете

Госдума рассмотрит законопроект о едином казначейском счете

Российский кабмин внес в четверг в Госдуму законопроект о едином казначейском счете. Соответствующий документ был опубликован 11 июля в электронной базе нижней палаты парламента. 

Новый законопроект предлагает закрепить в Бюджетном кодексе положение о едином казначейском счете. Кроме этого, в проекте обозначаются правила пользования новой системой единого казначейского счета, который открыт в Банке России. 

В документе говорится, что между участниками системы казначейских платежей операции будут осуществляться через казначейские счета, которые открыты в Федеральном казначействе. Таким образом, денежные средства не будут передвигаться по единому казначейскому счету. 

Госдума рассмотрит законопроект о едином казначейском счете

Также в Бюджетном кодексе планируется уточнить полномочия Банка России и других кредитных организаций по вопросам приостановления операций по счетам, открытых с нарушением Бюджетного кодекса и других федеральных законов. 

«Законопроектом предусмотрено совершенствование механизма взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и высшими органами исполнительной власти субъектов Федерации (местных администраций)», — отмечают в правительстве.

Если законопроект будет принят, правительству удастся сократить сроки перевода денежных средств в бюджеты и из бюджетов, решить проблему с дублированием операций на банковских и лицевых счетах, а также снизить число казначейских счетов до пяти-десяти (с более чем 50 тысяч). 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #госдума #политика #общество #казначейство

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