Роскачество объяснило, почему в смартфонах взрываются аккумуляторы

В Центре цифровой экспертизы Роскачества выяснили, как пользоваться смартфонами и другими устройствами с литий-йонными аккумуляторами, чтобы те не взорвались.

Эксперты советуют пользоваться фирменными зарядными устройствами или заряжать свои устройства блоками, которые имеют сертификацию от производителей. Кроме того, чтобы избежать возгорания, телефоны и ноутбуки не надо оставлять на солнце или под подушкой, чтобы избежать их нагревания.

Также не стоит играть в энергоемкие игры и запускать «тяжелые» процессы на гаджете во время его зарядки, иначе можно вызвать двойной перегрев.