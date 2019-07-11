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11:40   11 Июля 2019
Россия

Взрыв газа в московской многоэтажке произошел при замене полотенцесушителя

Взрыв газа в московской многоэтажке произошел при замене полотенцесушителя

Хлопок газа произошел в 12-этажном доме в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС 11 июля.

Инцидент произошел на 11 этаже дома по улице Бестужевых. Глава управы района Отрадное Владимир Литовский отметил, что взрыв произошел при замене полотенцесушителя, заявка на которую поступила в ГБУ «Жилищник».

«Пришли, начали менять, не сработал обратный клапан на баллоне, баллон кислородный взорвался, произошел пожар», — рассказал собеседник.

Отмечается, что повреждений конструкций нет. Стекла стоят на месте, а перекрывать ничего не надо. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники управы, ГБУ и МЧС. Стоит отметить, что рядом с домом располагается пожарная часть.

Данные о повреждениях также подтвердили в главке экстренного ведомства. Там указали, что взорвались два баллона с ацетиленом. Девять человек эвакуировали.

«Предварительно, пострадавших нет», — сообщил сотрудник МЧС.

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Автор: Анна Манц
#москва #взрыв #газ

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