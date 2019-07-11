Режиссер фильма об Украине получает письма с угрозами

После выхода трейлера документального фильма «В борьбе за Украину», режиссеру Игорю Лопатенку, работавшему над картиной совместно с Оливером Стоуном, начали поступать угрозы.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «360», отметив также, как непросто говорить о большой политике.

По словам Лопатенка, и он, и оскароносный американский режиссер Оливер Стоун, осознавали, что в процессе работы над фильмом им придется иметь дело с геополитическими инструментами и силами, которые им подчиняются.

«А они обычно идут на что-то, имея за плечами большую экономическую поддержку. То есть это богатые люди, у которых есть спонсоры, у которых есть покровители», - пояснил он.

Также Лопатенок добавил, что люди, чьи имена называются в фильме, конечно будут разозлены, но об их действиях, в любом случае, необходимо говорить.

Лам Лопатенок, по его словам, спокойно относиться к тому, что на Украине ему желают гореть в аду, обвиняя во всех смертных грехах.

«Я получил первые угрозы в первую же ночь, когда мы релизнули трейлер. Я отношусь к этому всегда очень спокойно. Это люди, которые неспособны ничего сделать. Они могут только сидя на диване стучать по клавиатуре», - добавил режиссер.

В заключение он выразил уверенность в том, что сила на стороне того, кто прав, и правда всегда найдет дорогу к зрителю.

Премьера документального фильма режиссеров Оливера Стоуна и Игоря Лопатенка пройдет на Украине 13 июля, в России этот фильм 19 числа в 21.00 покажет телеканала «Россия-1».