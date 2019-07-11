Рябков заявил, что Москва не приемлет претензии США по ДРСМД

Россия не собирается терпеть претензии Штатов, касающиеся Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон сам годами уворачивался от диалога по устранению проблем.

Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на открытых слушаниях в Госдуме.

Он назвал беспочвенными утверждения американской стороны о нарушениях Россией Договора. При этом, по словам дипломата, выход США из ДРСМ под предлогом того, что Россия отказалась уничтожить якобы не соответствующую договору ракету 9м-729, абсолютно неприемлем.