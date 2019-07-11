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11:31   11 Июля 2019
Весь мир

Рябков заявил, что Москва не приемлет претензии США по ДРСМД

Рябков заявил, что Москва не приемлет претензии США по ДРСМД

Россия не собирается терпеть претензии Штатов, касающиеся Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон сам годами уворачивался от диалога по устранению проблем.

Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на открытых слушаниях в Госдуме.

Он назвал беспочвенными утверждения американской стороны о нарушениях Россией Договора. При этом, по словам дипломата, выход США из ДРСМ под предлогом того, что Россия отказалась уничтожить якобы не соответствующую договору ракету 9м-729, абсолютно неприемлем.

«Не представив ни одного доказательства в подтверждение своих претензий, американцы долгие годы уклонялись от предметного разбора всех накопившихся в рамках ДРСМД проблем», — подчеркнул Рябков.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #рябков #мид рф #дрсмд

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