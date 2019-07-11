Сирийские добровольцы восстанавливают северный въезд в Дамаск

Второй этап национальной волонтерской кампании «Вместе сделаем мир прекраснее» по восстановлению жизни в районах, пострадавших от терроризма, начался в Северном Дамаске. Об этом 11 июля сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на корреспондента.

Команды добровольцев в этому году начали благоустраивать северный въезд в столицу по обеим сторонам шоссе. Волонтеры на протяжении семи километров собирают и вывозят мусор, сажают деревья и стригут траву. Участники кампании планируют восстановить ряд поврежденных объектов в провинциях Дамаск, Хомс, Хама и Алеппо. Кроме этого, добровольцы хотят организовать медпомощь в селах провинций.

Кампания проходит при участии Национального союза сирийских студентов, Союза молодежи революции Сирии, Сирийского секретариата по развитию и ряда других молодежных организаций.

По словам одного из волонтеров Аля-Хафьяна, в 2019 году кампания началась с восстановления въезда в Северный Дамаск. Добровольцы собирают обломки, стригут траву и убирают мусор.