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NewsOne транслирует киевскую акцию в поддержку своих журналистов

NewsOne транслирует киевскую акцию в поддержку своих журналистов

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11:11   11 Июля 2019
Ближнее зарубежье

NewsOne транслирует киевскую акцию в поддержку своих журналистов

NewsOne транслирует киевскую акцию в поддержку своих журналистов

Акция поддержки журналистов телеканала NewsOne, в отношении которого возбудили дело из-за телемоста с Россией, стартовала в Киеве 9 июля. Медиаресурс ведет трансляцию события.

У здания NewsOne стоят активисты с плакатами «Европа  — это свобода», «Руки прочь от свободы слова» и с другими лозунгами. Также в руках у людей флаги партии «Оппозиционная платформа  — За жизнь». В частости, в митинге участвуют депутаты этого объединения.

Член Верховной Рады от платформы Вадим Рабинович заявил, что сегодня у здания собрались «тысячи три-четыре» людей. Завтра же их количество увеличится вдвое, «а надо будет — придут еще больше».

«Вы должны понимать, что строительство свободной страны начинается не с болтовни, а с того, чтобы можно было хотя бы сказать правду людям о том, что происходит в стране», — подчеркнул он.

NewsOne транслирует киевскую акцию в поддержку своих журналистов

Ранее стало известно о проведении телемоста между Россией и Украиной. Он должен был состояться 12 июля в 18.00 на украинском NewsOne и российском «Россия 1». Однако идея не понравилась, в частности, депутатам Верховной РадыНациональному совету журналистов Украины и партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

8 июля NewsOne заявил об отмене программы из-за огромного количества угроз. Генеральная прокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены» и вызвала сотрудников медиаресурса на допрос. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что в Москве сожалеют в связи с отменой события. Он отметил, что украинская сторона еще не готова к подобным мероприятиям.

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Автор: Анна Манц
#украина #киев #акция #newsone #телемост #россия1

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