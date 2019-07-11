Допрос Порошенко по делу об отмывании денег назначен следствием на 17 июля

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который является фигурантом уголовного дела об отмывании средств в ходе продажи завода «Кузница на Рыбальском», должен будет 17 июля явиться на допрос в ГБР – Государственное бюро расследований.

Сообщение об этом в своем Telegram-канале опубликовал юрист Андрей Портнов – первый замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича.

«Порошенко официально вызван на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». Дата допроса - среда, 17 июля, 09:30», - написал Портнов, в частности.

При этом он выразил уверенность в том, что бывшего главу государства арестуют, и призвал всех желающих встретить его на крыльце ГБР.

Напомним: в настоящее время на Украине расследуется восемь уголовных дел, фигурантом которых является Порошенко. В числе обвинений, выдвинутых против экс-президента: государственная измена, злоупотребление служебным положением, неуплата налогов и легализация преступных доходов, а также попытка узурпации судебной власти.

Также против Петра Порошенко возбуждено уголовное дело по факту:

«… Незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде».

В рамках дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов расследуется фиктивная продажа Порошенко одного из своих крупнейших активов – находящегося в Киеве завода «Кузница на Рыбальском» – бизнесмену Сергею Тигипко.