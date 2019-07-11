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11:01   11 Июля 2019
Политика

Допрос Порошенко по делу об отмывании денег назначен следствием на 17 июля

Допрос Порошенко по делу об отмывании денег назначен следствием на 17 июля

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который является фигурантом уголовного дела об отмывании средств в ходе продажи завода «Кузница на Рыбальском», должен будет 17 июля явиться на допрос в ГБР – Государственное бюро расследований.

Сообщение об этом в своем Telegram-канале опубликовал юрист Андрей Портнов – первый замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича.

«Порошенко официально вызван на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». Дата допроса - среда, 17 июля, 09:30», - написал Портнов, в частности.

При этом он выразил уверенность в том, что бывшего главу государства арестуют, и призвал всех желающих встретить его на крыльце ГБР.

Допрос Порошенко по делу об отмывании денег назначен следствием на 17 июля

Напомним: в настоящее время на Украине расследуется восемь уголовных дел, фигурантом которых является Порошенко. В числе обвинений, выдвинутых против экс-президента: государственная измена, злоупотребление служебным положением, неуплата налогов и легализация преступных доходов, а также попытка узурпации судебной власти.

Также против Петра Порошенко возбуждено уголовное дело по факту:

«… Незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде».

В рамках дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов расследуется фиктивная продажа Порошенко одного из своих крупнейших активов – находящегося в Киеве завода «Кузница на Рыбальском» – бизнесмену Сергею Тигипко.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #политика #весь мир

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