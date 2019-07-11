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10:58   11 Июля 2019
Россия

Сотрудники штаба Соболь эксплуатируют инвалидов на пикетах у Мосгордумы

Сотрудники штаба Соболь эксплуатируют инвалидов на пикетах у Мосгордумы

Сотруднкики избирательного штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь эксплуатируют пожилых инвалидов на пикетах в поддержку юриста ФБК. Об этом пишет Nation News.

Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» опубликовал скриншот из чата команды Соболь. Один из ее сторонников, некий Константин Полянский, предложил «сдать в аренду» собственную бабушку, инвалида первой группы. Он написал, что пожилая родственница может три часа пробыть в необходимом месте, если ей дадут плакат и дождевик.

Сотрудники штаба Соболь эксплуатируют инвалидов на пикетах у Мосгордумы

Соратники Навального уже не первый раз платят участникам митингов за то, чтобы они пришли. Например, кандидат в Мосгордуму по 45-му округу Илья Яшин заплатил по 500 рублей из собственного кармана каждому пришедшему на акцию, которая состоялась накануне.

При этом кандидат ранее говорил, что у него нет денег для оплаты работы сборщиков подписей.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #митинг #мосгордума #соболь

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