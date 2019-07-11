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10:33   11 Июля 2019
Весь мир

Погибшими во время шторма в Греции россиянами оказались отец и сын

Погибшими во время шторма в Греции россиянами оказались отец и сын

Двое граждан России мужчина и маленький мальчик, погибшие на севере Греции в регионе Халкидики из-за сильного шторма, оказались членами одной семьи. Об этом в четверг сообщает Федеральное агентств новостей, приводя данные собственного источника в российском консульстве.

В частности, стало известно, что отец и сын погибли под упавшим на них деревом.

«Семья из Ростова-на-Дону: мама, папа и трое детей. Пытались, видимо, спрятаться от непогоды под деревом, и двое погибли: отец и маленький сын», - рассказал собеседник агентства.

Также источник отметил, что у погибших россиян была оформлена страховка.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Греции во время мощного шторма погибли пятеро иностранных граждан – все туристы, и еще несколько десятков человек были травмированы. В числе погибших, как сообщалось, двое россиян, пожилая супружеская пара из Чехии и турист из Румынии. Примерно 20 пострадавших были госпитализированы.

В результате мощного шторма и града, которые обрушились на северные районы Греции минувшей ночью, были повреждены линии коммуникаций, повалены деревья и сорваны крыши с нескольких зданий. В настоящее время спасатели продолжают работать в зоне бедствия.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #весь мир

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