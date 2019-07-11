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10:35   11 Июля 2019
Россия

РФ и Боливия могут начать сотрудничество в сфере космоса

РФ и Боливия могут начать сотрудничество в сфере космоса

Боливия хочет поработать с Россией в сфере космоса, рассказал российский посол в многонациональном государстве Владимир Спринчан в беседе с РИА Новости 11 июля.

«Боливия в июне предложила нам подумать над учебными программами, над подготовкой специалистов по управлению и обслуживанию спутников связи, над организацией визита одного из российских космонавтов в Боливию», — уточнил он.

В департаменте Тариха стоит обсерватория, которую возвели в 1970-х годах совместно с Советским Союзом, напомнил собеседник. В здании работали многие специалисты СССР, а возглавляет его выпускник российского вуза. Спринчан поделился, что он «прекрасно говорит по-русски» и смог сохранить учреждение в трудное для него время — период с 1990 по 2000 год.

«Мы обсудили с директором возможность совместного наблюдения за южным полушарием, обмен сведениями о космическом мусоре. Я направил в «Роскосмос» письмо, ведомство очень заинтересовалось», — заявил посол.

РФ и Боливия могут начать сотрудничество в сфере космоса

В четверг, 11 июля, в Москву прилетела делегация во главе с боливийским президентом Эво Моралесом. Глава встретится с российским коллегой, чтобы обсудить двусторонние отношения стран.

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Автор: Анна Манц
#космос #роскосмос #боливия

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