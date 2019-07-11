Российская военная авиация провела учения над акваторией Японского моря

Российская авиация провела учения над акваторией Японского моря. В маневрах участвовали истребители-перехватчики МиГ-31БМ, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Для выполнения практических заданий самолеты были переброшены из мест их постоянной дислокации на оперативные аэродромы в Приморье. Во время маневров два ракетоносца ТУ-22М3 имитировали нанесение тактического удара крылатыми ракетами Х-22 по группировке кораблей условного противника и выполнила постановку пассивных помех.

Кроме того с одного из аэродромов Владивостока были подняты два истребителя МиГ-31БМ ТОФ. Позже они успешно перехватили бомбардировщики.