Стартовала разработка отечественного оборудования для сетей 5G

Концерн Ростеха «Созвездие» приступил к разработке российского оборудования для пятого поколения мобильной связи, рассказал генеральный директор организации Алексей Бочаров в интервью РИА Новости 11 июля.

«Мы обладаем конкурентоспособными решениями 4G LTE и ведем разработку решений 5G», — сказал он.

Разработка будет соответствовать международным стандартам, а также будет совместима с продукцией других компаний. Вместе с тем, концерн собирается обеспечивать техническую поддержку, в частности модернизацию, на протяжении всей работы.

В начале апреля государственная корпорация «Ростех» говорила о составлении плана развития и подготовки к реализации беспроводной сети пятого поколения, то есть 5G, на основе российской инфраструктуры. Срок также был отведен до 2024 года. Первые пилотные проекты должны стартовать уже в ближайшие пару лет.

Однако точная модель развития технологии еще не установлена. Например, операторы хотят выделить для нового вида связи диапазон от 3,4 до 3,8 ГГц, но на нем работают военные и спецслужбы.

Газета «Ведомости» сообщала, что президент РФ Владимир Путин поручал Совету безопасности проработать вопрос, чтобы гражданские могли использовать этот диапазон совместно с сотрудниками оборонной сферы. В январе Акимов хотел предложить руководству создать национальный комитет, который займется освобождением частот.