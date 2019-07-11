Самолет британских ВВС провел разведку у Черноморского побережья РФ

Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1., принадлежащий ВВС Британии, был замечен второй раз за два дня у российских границ. Он провел разведку вдоль российского побережья Черного моря.

Самолет завершил миссию около семи утра по московскому времени и вернулся на базу.

Два дня назад, 9 июня, еще один британский самолет-разведчик был замечен в районе Новороссийска.

06:25 мск. Сделал круг в районе Новороссийска????????, на расстоянии 61.3 км. от береговой линии. pic.twitter.com/2q34CvTfU8 — PlaneRadar (@ua4wiy_) July 9, 2019

Беспилотники и самолеты иностранных ВВС все чаще замечают у границ России. В основном они летают над Черным морем, вдоль краниц Калининградской области, а также исследуют обстановку рядом с российскими авиабазами в Сирии.