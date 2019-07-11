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 Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

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Самолет британских ВВС провел разведку у Черноморского побережья РФ

Самолет британских ВВС провел разведку у Черноморского побережья РФ

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Жертвами ливней в китайской провинции Хунань стали 11 человек
9:49   11 Июля 2019
Весь мир

Самолет британских ВВС провел разведку у Черноморского побережья РФ

Самолет британских ВВС провел разведку у Черноморского побережья РФ

Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1., принадлежащий ВВС Британии, был замечен второй раз за два дня у российских границ. Он провел разведку вдоль российского побережья Черного моря.

Самолет завершил миссию около семи утра по московскому времени и вернулся на базу. 

Два дня назад, 9 июня, еще один британский самолет-разведчик был замечен в районе Новороссийска.

Беспилотники и самолеты иностранных ВВС все чаще замечают у границ России. В основном они летают над Черным морем, вдоль краниц Калининградской области, а также исследуют обстановку рядом с российскими авиабазами в Сирии.

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Автор: Виктория Разумовская
#британия #политика #разведка #черное море

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