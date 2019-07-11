Российская молодежь чаще всего берет кредиты на смартфоны

Россияне в возрасте от 25 до 35 лет чаще всех берут кредиты, а люди в возрасте от 45 до 55 — реже, согласно статистике прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования одного из отечественных банков 11 июля.

При этом, в топ-5 товаров, на которые берутся кредиты, вошла только электроника. На первом месте стоят смартфоны.

«У этой категории товаров [электроника] высокая скорость обновления модельного ряда и более короткий срок эксплуатации, чем, к примеру, у бытовой техники или мебели. Именно этим фактом и объясняется их лидерство», — объяснили в финучреждении.

Также популярными стали бытовая техника, мебель, одежда и товары для дома. Свыше 57 процентов кредитов на технику берут женщины. Это же касается и мебели, здесь их доля составляет 72 процента.

Вообще за весь 2018 год доля россиянок, взявших кредит прямо в торговой точке, составила почти 60 процентов.

«Сильный пол экономнее в таком кредитовании — средняя сумма «мужского» POS-кредита на 0,2 процента ниже «женского», — указано в публикации.

Вместе с тем, мужчины чаще стали брать кредитные обязательства. Показатель вырос на три процента и составил 41, в сравнении с 2017 годом.