Более пяти тонн гумпомощи отправили из Новосибирска в Приангарье

Новосибирская область отправила пострадавшим от паводка жителям Иркутской области более 5,5 тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщили в областном правительстве.

Министр труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов поблагодарил всех неравнодушных за помощь. По его словам, это только первая партия, которая отправится в Приангарье. Пункт приема будет работать и дальше. Его организовали в областном доме ветеранов.

Жители Новосибирской области передавали туда одежду, продукты, предметы первой необходимости, игрушки, принадлежности для новорожденных и т.д. Грузовики с гумпомощью на протяжении всего пути будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

Напомним, от наводнений в Иркутской области пострадали более десяти тысяч жилых домов, в которых проживают около 34 тысяч человек. Жертвами паводка стали 25 человек.