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Советник Зеленского предложил переименовать русский язык на Украине

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык на Украине

 Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах

Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным при украинских партнерах
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9:16   11 Июля 2019
Россия

Президент Боливии приземлился во Внукове

Президент Боливии приземлился во Внукове

Боливийский президент Эво Моралес утром четверга, 11 июля, приземлился в московском аэропорту «Внуково». В правительственном терминале воздушного вокзала его приветствовал почетный караул.

Ранее в пресс-службе Кремля отмечали, что глава республики отправится на встречу к российскому коллеге Владимиру Путину. Лидеры обсудят приоритетные темы отношений стран, в частности сотрудничество в гуманитарной, инвестиционной и торгово-экономической областях. Помимо этого, они проведут обмен мнениями насчет актуальных вопросов международной и региональной повестки.

После переговоров планируется подписание ряда документов.

Ранее Моралес указывал на заинтересованность Боливии в закупке вооружений России. К тому же, он не исключал, что армия республики может заменить американские учебные самолеты на российские Т-33.

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Автор: Анна Манц
#москва #путин #внуково #боливия #моралес

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