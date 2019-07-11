Жертвами ливней в китайской провинции Хунань стали 11 человек

Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР сообщил, что ливни, обрушившиеся на юго-восточную провинцию Китая Хунань, унесли жизни 11 человек. Ещё шестеро числятся пропавшими без вести.

От непогоды пострадали десять городов, 76 уездов и округов, и в общей сложности 2,8 миллиона человек. По словам экономистов, ущерб оценивается в 5,3 миллиарда юаней (около 781 миллиона долларов).

257 тысяч человек были эвакуированы. В экстренной помощи нуждаются более 100 тысяч человек.

Ливни нанесли урон агросектору. От дождей пострадали более 187 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Вода размыла дороги, разрушены более двух тысяч домов.