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8:41   11 Июля 2019
Весь мир

Пхеньян заявил о разработке оружия для уничтожения истребителей F-35

Пхеньян заявил о разработке оружия для уничтожения истребителей F-35

Эксперты из Северной Кореи занимаются разработкой оружия, которое сможет стать серьезной опасностью для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Об этом заявил руководитель исследовательского отдела института американистики при МИД КНДР.

Ранее стало известно, что Сеул закупает у Вашингтона новейшие истребители.

В внешнеполитическом ведомстве КНДР отметили, что такой шаг властей Южной Кореи нацелен на обеспечение военного преимущества в регионе, а так же на создание путей нападения на Север, если ситуация на полуострове накалится.

Кроме того, в заявлении МИД КНДР говорится, что таким образом Сеул бросил вызов соглашению в военной сфере, в котором подчеркивается необходимость прекратить наращивание вооруженных сил против друг друга.

«У нас не остается иного выбора, как разрабатывать и тестировать специальное оружие, направленное на уничтожение смертоносных вооружений, размещаемых в Южной Корее», — сказано в заявлении.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #вооружение #южная корея #f-35

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