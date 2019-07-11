Пхеньян заявил о разработке оружия для уничтожения истребителей F-35

Эксперты из Северной Кореи занимаются разработкой оружия, которое сможет стать серьезной опасностью для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Об этом заявил руководитель исследовательского отдела института американистики при МИД КНДР.

Ранее стало известно, что Сеул закупает у Вашингтона новейшие истребители.

В внешнеполитическом ведомстве КНДР отметили, что такой шаг властей Южной Кореи нацелен на обеспечение военного преимущества в регионе, а так же на создание путей нападения на Север, если ситуация на полуострове накалится.

Кроме того, в заявлении МИД КНДР говорится, что таким образом Сеул бросил вызов соглашению в военной сфере, в котором подчеркивается необходимость прекратить наращивание вооруженных сил против друг друга.