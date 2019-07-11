Первый ледокол собственного производства сдали в эксплуатацию в Китае

Китайский центр полярных исследований получил первый ледокол, которые построили китайские специалисты. Ледокол «Сэюлун-2» вскоре отправится в первую полярную экспедицию.

Его строительство началось в 2016 году и обошлось примерно в 153 миллиона долларов. На данный момент у Китая есть лишь одно научно-исследовательское судно ледового класса «Сюэлун» украинского производства.

«Сюэлун-2» немного меньше построенного на Украине ледокола, длина корпуса китайского судна достигает 122,5 метра, а ширина — 22,3 метра. Численность экипажа – до 90 человек. Максимальная скорость, которую может развивать судно, достигает 12–15 морских узлов. «Сюэлун-2» может разбивать лед толщиной до полутора метров.

Вскоре ледокол отправится в тестовое плавание, во время которого специалисты проверят работу всех систем после монтажа и проведут необходимую корректировку.