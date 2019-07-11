Три человека погибли в дорожной аварии с выездом на «встречку» под Новосибирском

Жертвами ДТП с участием грузовика стали три человека в Новосибирской области, сообщает региональный главк МВД.

Дорожная авария произошла на 102-м километре трассы Р-256 Новосибирск-Ташанта.

По предварительным данным, водитель Toyota Corolla, двигаясь со стороны Барнаула в Новосибирск, при обгоне выехал на «встречку». В ходе выполнения маневра иномарка столкнулась с грузовиком Hino Ranger.

На месте скончались три человека, которые находились в легковушке. Еще одна пассажирка была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства инцидента и личности погибших.

Ранее сообщалось, что пять человек госпитализированы после ДТП с двумя автобусами в столице Бурятии. В момент ДТП в центре Улан-Удэ в автобусах находились 16 человек.