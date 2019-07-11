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7:32   11 Июля 2019
Россия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области

Трое детей на четверг погибли при пожаре в частном жилом доме в Новосибирской области, сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в селе Целинное Коченевского района. Возгорание случилось около часа ночи четверга (21:00 пятницы).

По информации регионального главка МЧС, на момент прибытия первого пожарного расчета горела половина дома по всей площади. Огонь был потушен около четырех утра местного времени (00:00 мск). В результате пожара повержения получили крыша и часть дома.

Следователи отмечают, что в ходе инцидента пожарные смогли спасти 61-летнюю женщину. Дети трех, четырех и 16 лет погибли.

На место происшествия выехали криминалисты. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В среду стало известно, что жительница Тюмени погибла при пожаре в частном доме, спасая малолетних детей.

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Автор: Олег Королев
#пожар #новосибирская область

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