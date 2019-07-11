Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ оказался неудачным

Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру с военным спутником ОАЭ завершился неудачей, сообщила исполнительный вице-президент французской компании Arianespace Люс Фабрегетт.

По ее словам, спустя две минуты после запуска произошло «серьезное отклонение», приведшее к потере миссии. Фабрегетт выразила от имени компании извинения клиентам в связи с потерей груза.

Она подчеркнула, что Arianespace предоставит более подробную информацию по произошедшему после того, как в ближайшие часы проанализирует инцидент.

Данный спутник должен был стать для ОАЭ десятым на земной орбите. К следующему году страна планирует довести их число до 12.

Эмираты тратят крупные средства для развития космической программы, которая включает в себя запуск первого эмиратского космонавта на борту российского космического корабля «Союз» и запуск зонда к Марсу.