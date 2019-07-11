Японский космический зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероиде

Японский космический зонд «Хаябуса-2» сел на поверхность астероида Рюгу, сообщает Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Зонд начал снижаться с высоты 20 километров от поверхности астероида. Скорость снижения в последние часы перед приземлением составляла десять сантиметров в секунду. Сложность операции была в том, что аппарату необходимо точно попасть на площадку размером всего семь метров. Зонд выбросил световой маркер, чтобы скорректировать приземление.

Ученые считают, что полученные с помощью «Хаябуса-2» образцы пород из недр астероида в большей степени сохраняют свойства матери времен возникновения Солнечной системы. Ожидается, что ее исследование позволят ученым разгадать загадку образования Солнечной системы и появлению жизни на земле.

Свою первую посадку зонд совершил в феврале. Также он взял пробы грунта с поверхности.