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 Японский космический зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероиде

Японский космический зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероиде
6:32   11 Июля 2019
Весь мир

Японский космический зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероиде

Японский космический зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероиде

Японский космический зонд «Хаябуса-2» сел на поверхность астероида Рюгу, сообщает Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Зонд начал снижаться с высоты 20 километров от поверхности астероида. Скорость снижения в последние часы перед приземлением составляла десять сантиметров в секунду. Сложность операции была в том, что аппарату необходимо точно попасть на площадку размером всего семь метров. Зонд выбросил световой маркер, чтобы скорректировать приземление.

Ученые считают, что полученные с помощью «Хаябуса-2» образцы пород из недр астероида в большей степени сохраняют свойства матери времен возникновения Солнечной системы. Ожидается, что ее исследование позволят ученым разгадать загадку образования Солнечной системы и появлению жизни на земле.

Свою первую посадку зонд совершил в феврале. Также он взял пробы грунта с поверхности.

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Автор: Олег Королев
#астероид #космический зонд

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